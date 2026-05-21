Automaten-Knacker in Hoppstädten-Weiersbach: Wurst und Bargeld geklaut

BIRKENFELD/HOPPSTÄDTEN-WEIERSBACH – Die Polizeiinspektion Birkenfeld ermittelt aktuell nach einem gezielten Diebstahlsdelikt in Hoppstädten-Weiersbach. In der Nacht zum Mittwoch haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wurst-Verkaufsautomaten verschafft. Der Vorfall ereignete sich im Ortskern direkt vor einer ortsansässigen Metzgerei und hinterlässt eine erhebliche Schadenssumme.

Gezielter Zugriff

Nach den offiziellen Erkenntnissen der Ermittler lässt sich die Tatzeit sehr präzise eingrenzen. Zwischen 23:00 Uhr und 23:15 Uhr machten sich die Täter an dem freistehenden Wurstautomaten zu schaffen. Mit erheblichem mechanischem Aufwand gelang es ihnen, die Sicherungen des Geräts zu überwinden. Aus dem Inneren entwendeten sie das dortige Wechselgeld sowie einen Großteil der gelagerten Fleisch- und Wurstwaren.

Ermittlungen wegen schweren Diebstahls laufen

Das rücksichtslose Vorgehen der Täter verursachte an dem Automaten erhebliche Beschädigungen. Die Polizei beziffert den reinen Sachschaden auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Die Ermittler der Polizei Birkenfeld haben den Tatort gesichert und ein Verfahren wegen schweren Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet.

Polizei setzt auf sachdienliche Zeugenhinweise

Da die Tatzeit im späten Abendbereich liegt, setzt die Polizei nun auf Beobachtungen von Anwohnern oder Passanten. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Bewegungen, Geräusche oder Fahrzeuge in der Nähe der Metzgerei wahrgenommen haben, werden dringend gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die zuständige Dienststelle in Birkenfeld telefonisch entgegen.