Trier: Hilflos am Boden liegende Person beklaut? Polizei sucht Zeugen!

TRIER – Die Kriminalpolizei Trier ermittelt wegen eines mutmaßlichen Diebstahlsdelikts in der Christophstraße. In der Nacht zum Sonntag, den 17. Mai, bemerkten Passanten dort eine regungslose Person auf dem Boden.

Ein weiterer Mann hielt sich verdächtig an dem Hilflosen auf. Die Ermittler gehen nun dem konkreten Verdacht nach, dass hier eine akute Notlage gezielt ausgenutzt wurde.

Passanten stören den Verdächtigen bei der Tat

Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht zwischen 00:45 Uhr und 1:00 Uhr morgens. Als die Zeugen auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam wurden, beugte sich ein Unbekannter über ihn. Noch bevor die Passanten den Ort des Geschehens ganz erreichen konnten, entfernte sich dieser zweite Mann schnellen Schrittes. Am Boden fanden die Zeugen das vermutlich stark alkoholisierte Opfer vor. Anzeichen für eine körperliche Gewalteinwirkung stellten die Beamten später nicht fest.

Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls

Allerdings machten die Helfer eine entscheidende Entdeckung. Das Portemonnaie des Mannes lag geöffnet auf seinem Bauch. Sämtliches Bargeld fehlte zu diesem Zeitpunkt. Die Polizei geht daher davon aus, dass der flüchtige Verdächtige die Trunkenheit und Hilflosigkeit des Geschädigten ausnutzte. Er entwendete das Geld und ließ den Mann anschließend einfach auf dem Gehweg zurück.

Beschreibung der gesuchten Person veröffentlicht

Die Kriminalpolizei Trier leitet nun eine Fahndung nach dem flüchtigen Unbekannten ein. Der Mann wird als etwa 1,75 Meter groß, schlank und von mitteleuropäischem Aussehen beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine Jeans, einen grauen Kapuzenpullover sowie auffälligerweise eine weiße Sonnenbrille.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder der beschriebenen Person nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0651 983-43390 entgegen.