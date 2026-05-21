++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel fällt ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 21.05.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Freitag, 22.05.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Diesel-Kraftstoff geht um Mitternacht um 5 Cent pro Liter runter!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 5 Cent günstiger, und kostet am Freitag dann 1,840 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt im Preis gleich, und der Liter kostet am Freitag weiter 1,854 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag weiter 1,968 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu