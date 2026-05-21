Nach Sturz von Tribüne: Verunglückter Fan stirbt im Krankenhaus

SAARBRÜCKEN – Wie die saarländische Landespolizei mitteilt, erlag der am Samstag (16.05.2026) während der Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Hansa Rostock im Saarbrücker Ludwigsparkstadion verunglückte Mann am heutigen Tag seinen schweren Verletzungen.

Bei der Fußballbegegnung FC Saarbrücken gegen Hansa Rostock ereignete sich im Verlauf der Fußballbegegnung kurz vor Spielende im Bereich der Gästetribüne ein Sturzgeschehen, bei dem ein 37-jähriger Anhänger der Rostocker schwer verletzt wurde.

Nach einer mehrtägigen intensivmedizinischen Versorgung in einer Saarbrücker Klinik erlag der Mann nach neusten Erkenntnissen der Landespolizeidirektion am heutigen Donnerstag seinen schweren Verletzungen.