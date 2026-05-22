Luxemburg: Randale, Ladendiebstahl und Schlangenlinien auf der Autobahn

LUXEMBURG. Am heutigen Freitag meldet die Police Grand-Ducale u.a. einen Ladendiebstahl, eine Attacke mit einer Glasflasche sowie eine Trunkenheitsfahrt.

Am frühen Nachmittag des 21.5.2026 wurde der Polizei gegen 12.20 Uhr ein möglicherweise alkoholisierter Mann auf der Place de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, der versucht habe, eine andere Person mit einer Glasflasche zu verletzen. Da er sich den Beamten ebenfalls gegenüber unkooperativ verhielt, und durch seinen alkoholisierten Zustand eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde entschieden, ihn zwecks Ausnüchterung im Arrest unterzubringen.

Ebenfalls auf der Place de la Gare wurde der Polizei später am gleichen Tag ein Ladendiebstahl in einem Geschäft gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den mutmaßlichen Ladendieb antreffen, der deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies. Während den Amtshandlungen benahm der Mann sich den Beamten gegenüber unkooperativ und beleidigte sie. Da er die öffentliche Ordnung störte und eine Gefahr für sich und für Dritte darstellte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht. Ein Protokoll bezüglich des Ladendiebstahls sowie der Amtsbeleidigungen wurde erstellt.

Am Abend des 21.5., gegen 23.00 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien auf der A7 in Höhe der Ausfahrt Lorentzweiler fuhr. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später stoppen. Die Fahrerin wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf und der Alkoholtest verlief positiv. Der Führerschein wurde eingezogen.

Bei der Kontrolle eines Lieferwagens am Abend desselben Tages in Höhe der Place de l’Hotel de Ville in Ettelbrück stellten Polizeibeamte fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß und das Fahrzeug sich in einem schlechten Zustand befand. Darüber hinaus war das Fahrzeug mit einer größeren Menge Campinggaspatronen beladen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden das Fahrzeug und die Ladung beschlagnahmt. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)