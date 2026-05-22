RLP: Zwei Autos in Flammen, fünf beschädigt – Jugendliche (17 und 19) festgenommen

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Foto: Noah Berger / dpa / Illustration

SINZIG. Am 22.5.2026, um 1.35 Uhr, wurden zwei brennende Fahrzeuge gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr Sinzig konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein nahegelegenes Gebäude verhindern.

In Tatortnähe lagen Mülltonnen auf der Straße und es konnten noch fünf zum Teil stark beschädigte Kraftfahrzeuge festgestellt werden. Nach dem Hinweis eines Anwohners über laute Geräusche im Bereich der Straße Am Teich konnten die zwei flüchtenden Personen im Alter von 17 und 19 Jahren nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Der Gesamtschaden dürfte für die erheblichen Sachbeschädigungen im höheren fünfstelligen Bereich liegen. (Quelle: Polizeidirektion Mayen)

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