SCHWEICH/TRIER. Mehrere Schülerinnen und Schüler des Stefan-Andres-Gymnasiums Schweich wurden bei der Preisverleihung des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen in der Region Trier am 20. Mai 2026 im Großen Sitzungssaal der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier ausgezeichnet.

Im Solowettbewerb erhielt Jonathan Asfaw aus der Klasse G10b den Sonderpreis des Philologenverbandes und wurde damit für seine herausragenden Leistungen in Englisch ausgezeichnet.

Auch die Gruppenbeiträge der Klasse G7c waren erfolgreich: Mit ihrem englischsprachigen Videobeitrag The Ghost Horse Adventure gewannen Emily Reinehr, Nora Pop, Maya Raabe und Ina Trossen einen dritten Landespreis im Teamwettbewerb.

Zwei weitere Gruppen der G7c wurden für ihre französischsprachigen Beiträge jeweils mit einem zweiten Landespreis ausgezeichnet: Le journal secret von Antonia Esch, Charlotte Felten, Felicia Jostock und Jule Straka sowie Trois filles et un secret von Martha Brück, Fiona Fehmer, Enna Raskin und Juli Rindchen.

Die Preisverleihung fand in feierlichem Rahmen gemeinsam mit zahlreichen weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern aus der Region statt. Die Auszeichnungen zeigen eindrucksvoll das sprachliche Können und das große Engagement der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. (Quelle: Stefan-Andres-Gymnasium Schweich/Nadine Lowry)