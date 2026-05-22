Finanzielle Unregelmäßigkeiten: Bistum Trier zeigt ehemaligen Pfarrer an

TRIER/SAARBRÜCKEN. Gegen einen früheren Pfarrer einer Pfarreiengemeinschaft wird laut Bistum Trier wegen des Verdachts auf finanzielle Unregelmäßigkeiten ermittelt. Man habe die Erkenntnisse aus einer internen Revision der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gemeldet, teilte das Bistum Trier mit. «Entsprechende Untersuchungen laufen.»

Nähere Angaben zu den Hintergründen gab es zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken teilte mit, eine entsprechende Strafanzeige des Bistums bekommen zu haben. Nähere Auskünfte könnten aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes derzeit nicht erteilt werden, sagte der Sprecher. Der mutmaßliche Tatort sei im Saarland gewesen.

Laut Bistum Trier ist auch eine kirchenrechtliche Voruntersuchung gegen den Mann eingeleitet worden. Diese ruhe während der staatlichen Ermittlungen. Der Priester sei im Ruhestand und nicht von seinen priesterlichen Diensten entbunden. Zum Bistum Trier gehören rund 1,1 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland. (Quelle: dpa)