Trier: Sperrungen „Im Paulinsgarten“ und in der „Schiffstraße“ – Abrissarbeiten und Fahrbahnsanierung

TRIER. In der Woche nach Pfingsten kommt es in Trier zu Sperrungen in den Straßen „Im Paulinsgarten“ und „Schiffstraße“.

Aufgrund von Abrissarbeiten ist die Straße Im Paulinsgarten im Stadtteil Ruwer ab Dienstag, 26. Mai, auf Höhe der Einmündung der Marienholzstraße in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umfahrung der Baustelle ist über die Longkampstraße und Auf Mohrbüsch möglich. Die Sperrung bleibt voraussichtlich bis Samstag, 6. Juni, bestehen.

Die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung am Trierer Hafen wechseln am Mittwoch, 27. Mai, von der Hafenstraße in die Schiffstraße. Ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt in die Schiffstraße von der B53 kommend gesperrt. Die angrenzenden Gewerbebetriebe sind während der gesamten Bauzeit nur über die Hafenstraße und Am Moselkai erreichbar. Bei Bedarf werden provisorische Ersatzzufahrten zu den Firmengrundstücken eingerichtet. Der erste Bauabschnitt liegt zwischen der Einmündung der B53 und der Einfahrt der Firma Kessler. Ab Montag, 8. Juni, bis voraussichtlich Ende August wird der restliche Teil der Schiffstraße saniert (Quelle: Stadt Trier)