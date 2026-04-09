Betrunkener Randalierer in Wittlich von Polizei in Psychiatrie gebracht

WITTLICH. Am 8.4.2026 wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gegen 19.33 Uhr alarmiert, weil im Bereich des Schloßplatzes in Wittlich ein Mann Passanten anschreien und bedrohen würde. Als die Beamtinnen und Beamten umgehend vor Ort eintrafen, konnte der Mann festgestellt und angesprochen werden.

Da er sich auch hier weiterhin aggressiv verhielt und den polizeilichen Weisungen nicht nachkam, wurde er nach Androhung durch die Beamtinnen und Beamten zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Es wurde eine Alkoholisierung von mehr als 2,0 Promille festgestellt. Da der 31-jährige Mann aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hatte, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Verletzt wurde in diesem Sachverhalt niemand. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)