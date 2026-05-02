Trier: Frau wird an der Treviris-Passage von hinten geschubst und stürzt – Polizei sucht Zeugen!

0
Foto: dpa / Symbolbild

TRIER – Am heutigen Samstag, den 02.05.2026, wurde gegen 08.30 Uhr eine Frau, die  gerade aus dem Bus der Linie 81 der SWT in der Treviris-Passage in Trier ausgestiegen war und beabsichtigte in Richtung Stockplatz zu gehen von hinten durch eine bislang unbekannte Person geschubst.

Durch den Schubs stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich. Der Sturz geschah etwa auf Höhe der Sparda-Bank Südwest in der Jakobstraße.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter der Tel.: 0651-983-44250 oder [email protected] in Verbindung zu setzen.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.