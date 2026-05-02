Hunsrück: Schwerer Zusammenstoß bei Monzelfeld – Biker lebensgefährlich verletzt

MONZELFELD – Wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilt, wurde ihr am Samstagnachmittag, 02.05.26, gegen 14.55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der K94 zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer gemeldet.

Der Motorradfahrer zog sich nach ersten Meldungen bei dem Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Die Strecke der K94 ist zurzeit voll gesperrt. Die Polizei befindet sich bei der Unfallaufnahme. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Von Presseabfragen bitten wir abzusehen. Es wird nachberichtet.