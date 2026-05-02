Wohnhausbrände in Mayen und Eifel – Bewohner bleiben unverletzt

ÜDERSDORF/MAYEN – Bei Hausbränden in Mayen und in der Eifel sind keine Menschen zu Schaden gekommen. In beiden Fällen ist die Ursache unklar, wie die zuständigen Polizeien berichteten.

Zeugen meldeten am Samstagmittag einen in Flammen stehenden Balkon an einem Mehrfamilienhaus in Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz). Gebäudeteile würden aus dem vierten Stock herunterfallen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der betroffenen Wohnung. Auch von den insgesamt 37 Bewohnern des Gebäudes wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

In Üdersdorf (Landkreis Vulkaneifel) in der Eifel bemerkten Nachbarn am Samstagvormittag eine starke Rauchentwicklung am Dach des Nachbarhauses. Alle Bewohner konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr und Polizei das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Nachbarhaus verhindern. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Brandbekämpfung mussten Teile des Daches abgetragen werden.