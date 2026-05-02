Schwerer Verkehrsunfall auf der L141: Biker nach Kollision schwerverletzt – Polizei lobt Ersthelfer

SCHWEICH/FÖHREN – Am Samstagabend kam es gegen 17:50 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 141 zwischen Schweich und Föhren.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei übersah ein ortsansässiger PKW-Fahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer aus Trier.

Der unvermeidbare Zusammenstoß führte dazu, dass der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Trotz der Schwere seiner Verletzungen war das Opfer an der Unfallstelle ansprechbar und konnte schnell medizinisch versorgt werden.

Umfassende Rettungsmaßnahmen und polizeiliches Lob

Der Unfall löste einen Großeinsatz aus, bei dem zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei Schweich koordiniert zusammenarbeiteten. Besonders hervorzuheben ist das Verhalten der Ersthelfer vor Ort.

Die Polizei bedankte sich ausdrücklich für deren vorbildliches Eingreifen und die Betreuung der Unfallbeteiligten. Während das Motorrad abgeschleppt werden musste und die Straßenmeisterei die Fahrbahn reinigte, blieb die Strecke für rund anderthalb Stunden gesperrt.