Hohe Kosten für Soziales und Jugend: RLP-Kommunen kämpfen mit Milliardendefizit

Vor allem die gestiegenen Kosten im Bereich Soziales und Jugend belasten die Haushalte von Städten, Gemeinden und Kreisen. Die roten Zahlen werden größer.

MAINZ. Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben riesige Finanzlöcher in ihren Haushalten. Nach Berechnungen der kommunalen Spitzenverbände musste im vergangenen Jahr ein Defizit von nahezu 1,3 Milliarden Euro verbucht werden.

Das bedeute im Vergleich zum Vorjahr mit einem Minus von 625 Millionen Euro eine Steigerung um mehr als das Doppelte. Die Ursachen für diese Entwicklung lägen in den hohen Ausgaben für die Bereiche Soziales und Jugend, für Kindertagesstätten, den öffentlichen Nahverkehr und die Schülerbeförderung, erklärten die kommunalen Spitzenverbände in Mainz. Dazu kämen die Kosten für Tarifabschlüsse und die Besoldungserhöhungen bei den Personalkosten. (Quelle: dpa)