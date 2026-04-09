Tierisch süß und noch an der Flasche: Trampeltier-Baby im Neunkircher Zoo geboren

NEUNKIRCHEN. Besonderer tierischer Nachwuchs im Saarland: Im Neunkircher Zoo ist erstmals seit 2009 wieder ein Trampeltier geboren worden. Die kleine Stute hatte zwar leichte Startschwierigkeiten, entwickelt sich nach Angaben des Zoos inzwischen aber zufriedenstellend.

Erste Trampeltiergeburt seit 2009

Wie der Neunkircher Zoo mitteilt, hat Trampeltierstute Hope ein gesundes Jungtier zur Welt gebracht. Für den Zoo ist das etwas Besonderes: Es handelt sich um die erste Trampeltiergeburt seit dem Jahr 2009.

Auch für das vierjährige Muttertier Hope ist es der erste Nachwuchs.

Jungtier bekommt derzeit die Flasche

Nach Angaben des Zoos zeigt Hope zwar intensive Muttergefühle gegenüber ihrem Neugeborenen, ließ das Fohlen zunächst aber nicht an ihr Euter. Deshalb wird die kleine Stute aktuell mehrmals täglich von den Tierpflegern mit der Flasche gefüttert.

Die Ersatzmilch nehme das Jungtier sehr gut an.

Leichte Startschwierigkeiten – Entwicklung inzwischen stabil

Zu Beginn habe es leichte Schwierigkeiten gegeben, weil sich das Verdauungssystem erst auf die Ersatzmilch einstellen musste. Inzwischen entwickelt sich das junge Trampeltier laut Zoo jedoch zufriedenstellend.

Vatertier Mojo, neun Jahre alt, beobachtet das Geschehen derzeit noch mit etwas Abstand. Die Anlage wurde vorübergehend so umgestaltet, dass Mutter und Jungtier einen eigenen Bereich haben.

Abstimmung über den Namen läuft

Noch trägt das junge Trampeltier keinen Namen. Bis einschließlich 23. April können Zoo-Fans auf den Facebook- und Instagram-Seiten des Neunkircher Zoos über den Namen abstimmen.

Zur Auswahl stehen die Vorschläge Naran, Baatarjin und Hinari.

Taufpaten werden gesucht

Sobald der Name feststeht, sucht der Zoo auch Taufpaten für das Jungtier. Diese werden zum Patentag am 16. Mai eingeladen und können dann dabei sein, wenn das Trampeltier offiziell seinen Namen erhält.