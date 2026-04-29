Großeinsatz in Gerolstein: Dachstuhlbrand fordert zwei Verletzte

GEROLSTEIN – Am Mittwochmittag gegen 12:47 Uhr kam es zu einem folgenschweren Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße.

Eine starke Rauchentwicklung alarmierte Anwohner und Passanten, während das Dachgeschoss des betroffenen Gebäudes in kurzer Zeit vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr rückte mit etwa 65 Kräften an und konnte durch ein schnelles Eingreifen ein Übergreifen des Feuers auf die unmittelbar angrenzenden Gebäude verhindern.

Personenrettung und medizinische Versorgung

Während der Löscharbeiten mussten zwei Bewohner mithilfe einer Drehleiter aus dem Gefahrenbereich evakuiert werden. Diese wurden mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst inklusive Notarzt, die Schnelle Einsatzgruppe sowie die Polizei im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird als hoch eingestuft, wobei die genaue Brandursache derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist.