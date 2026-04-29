Falsche Apps: Anlagebetrug im Internet richtet 80.000 Euro Schaden an

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Foto: dpa / Symbolbild

KAISERSLAUTERN – Zwei Senioren aus Kaiserslautern und Steinwenden im Landkreis Kaiserslautern sind von Kriminellen aus dem Internet um insgesamt mehr als 80.000 Euro betrogen worden.

Eine 63-jährige Frau habe auf einer angeblichen Handels-App 60.000 Euro gezahlt, ein 70-jähriger Mann 23.000 Euro auf einer angeblichen Handelsplattform investiert, teilte die Polizei mit.

Sie wurden jeweils skeptisch, als sie sich ihren Gewinn nicht auszahlen lassen konnten beziehungsweise zu weiteren Zahlungen aufgefordert wurden.

Die Polizei appelliert bei Geldanlagen im Internet, besonders vorsichtig zu sein. Anleger sollten sich nicht von hohen Renditeversprechen blenden lassen und Anbieter sorgfältig prüfen. Sie rät daher davon ab, Geld an unbekannte Personen oder Plattformen zu überweisen und sensible Daten preiszugeben.

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