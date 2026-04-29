Trier: Stadtwerke Trier setzen Pendelbus zwischen Schammat und Porta Nigra ein

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, sezten sie ab ab Donnerstag, 30. April 2026, einen Pendelbus ein, der während der Bauarbeiten in der Medardstraße stündlich zwischen dem Schammat und der Porta Nigra pendelt.

Insbesondere mobilitätseingeschränkten Fahrgästen soll so die Nutzung des Busverkehrs während der Sanierungsarbeiten erleichtert werden.

Konkret fährt der Pendelbus ab den Haltestellen „Konzer Straße“ und „Im Schammat“ über die Saarstraße, Südbahnhof, Karl-Marx-Haus und Treviris zur Porta Nigra und wieder zurück bis zur Haltestelle Konzer Straße.

Fahrgäste finden den Fahrplan des Pendelbusses an den Haltestellen sowie auf www.swt.de. Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Trevirispassage oder telefonisch unter 0651 717-273 gerne zur Verfügung.