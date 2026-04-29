Trier: Der VCD lädt alle zur Kidical Mass ein

TRIER – Auch im Jahr 2026 veranstaltet der Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) wieder eine Kidical Mass in Trier. Sie findet am Samstag, den 9. Mai 2026 statt.

Eingeladen sind alle, die gerne mal die Straßen der Trierer Innenstadt neu erFAHREN wollen.

Start der Demo ist um 14.00 Uhr auf dem Viehmarkt. Wir werden in gemütlichem Tempo ca. eine Stunde als großer Konvoi in der Stadt unterwegs sein und den anderen Verkehrsteilnehmenden zeigen, dass auch Fahrradfahrer*innen ein Recht auf eine sichere Nutzung der Straßen hat.

Der Abschluss der Demo ist diese Jahr erstmalig im Palastgarten. Dort lassen wir die Demo bei einem Picknick mit Kuchen und Getränken gemütlich ausklingen.

Als Partner des bundesweiten Aktionsbündnisses KIDICAL MASS organisiert der VCD e.V. diese Fahrraddemo, die sich speziell an Familien mit Kindern wendet. Aber auch alle anderen begeisterten Radfahrer*innen und die die es werden wollen, sind herzlich eingeladen mitzufahren.

Als Schirmherr der Veranstaltung konnte Sven Teuber, amtierender Landesbildungsminister gewonnen werden, der selbst regelmäßig aufs Fahrrad steigt:

„Mein Hauptverkehrsmittel in Trier ist das Fahrrad. Von klein auf bin ich so sozialisiert und so gehört es auch bis heute selbstverständlich zu meiner täglichen Fortbewegung. Diese Prägung von Kindesbeinen an ist auch für heutige Kinder wichtig. Wir Erwachsene können so mit Spaß Vorbild sein und gleich die Offenheit für gesunde Bewegung fördern und Verkehrssicherheit einüben. Sichere Wege und eine gute Verkehrserziehung sind entscheidend dafür, dass sich Kinder selbstbewusst im Straßenverkehr bewegen können. Daher bin ich aus Überzeugung Schirmherr der heutigen „Kidical Mass“ in Trier, die sich für kinderfreundliche Verkehrs- und Schulwege einsetzt.“

Insbesondere auf stark frequentierten Schulwegen, wie im weiteren Umfeld der der Ostallee bietet die Straßenverkehrsordnung die Möglichkeit Tempo-30-Strecken einzurichten. Jeden Tag werden die Schulen in diesem Bereich von mehr als 2000 Schülerinnen und Schülern besucht. Damit sie sicher in die Schule und wieder nach Hause kommen, fordern wir, die Straßen Balduinstraße/Ostalle bis zur Schellenmauer, kurzfristig, beidseitig und dauerhaft auf maximal Tempo 30 zu beschränken.

Desweiteren fordern wir die Stadt Trier auf die bestehenden Handlungsspielräume für mehr Verkehrssicherheit auszuschöpfen:

Kinder- und fahrradfreundliche Mobilität beginnt vor Ort. Die derzeitige Rechtslage bietet viel mehr. Es gibt noch viel Luft nach oben. Städte und Gemeinden müssen ihren Handlungsspielraum voll ausschöpfen, indem sie Maßnahmen umsetzen wie:

Umwidmung von Kfz- zu geschützten Radfahrstreifen an mehrspurigen Straßen

Anordnung temporärer Durchfahrtverbote für Autos vor Schulen und Kitas („Schulstraßen“)

Einrichtung Temporärer Spielstraßen und Schaffung von Begegnungszonen

Schaffung kindersicherer Kreuzungen und Querungen

Schaffung „echter“ Fahrradstraßen und –Zonen ohne Autoverkehr

Abschaffung Il-/legalen Gehwegparkens und Nutzung der gewonnen Flächen für Fuß- und Radverkehr, für Spiel- und Begegnungszonen und Begrünung

Wieso eine Kidical Mass?

Das Kidical Mass Aktionsbündnis ruft im Frühjahr 2026 zu bundesweiten Aktionswochen auf, dieses Jahr unter dem Motto „Straßen sind für alle da!“. In mehreren hundert Städten und Gemeinden werden Fahrraddemos, Schulstraßen oder Fahrradbusse/Bicibus organisiert. Damit machen wir Familien, Kinder und ihre Bedürfnisse im Straßenverkehr sichtbar.

Die Kidical Mass ist eine weltweite Bewegung. Seit 2017 gibt es sie in Deutschland. Das Kidical Mass Aktionsbündnis setzt sich mit unterschiedlichen Aktionen für kinder- und fahrradfreundliche Städte und Gemeinden ein. Herzstück sind mehr als 700 lokale Organisationen und Initiativen. Ein einzigartiges Netzwerk – dezentral, selbstorganisiert und gemeinsam stark. Unterstützt wird es von den überregionalen Partner:innen: ADFC, Campact, Changing Cities, Clean Cities Campaign, Deutsches Kinderhilfswerk, Greenpeace, Parents For Future, Pro Velo Schweiz, VCD und Zukunft Fahrrad.