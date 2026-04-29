Hunsrückhöhenstraße: E-Call führt Einsatzkräfte zu verunglücktem Ehepaar an der B327

WALDESCH – Auf der Hunsrückhöhenstraße (B327) zwischen Waldesch und Dieblich/Nassheck ereignete sich am gestrigen Vormittag ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall.

Ein 85-jähriger Fahrzeugführer kam vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Strecke ab. Das Fahrzeug überquerte eine Distanz von knapp 300 Metern über eine Wiese und kam schließlich in einem tiefen Waldstück in einem Graben zum Stehen. Aufgrund der dichten Vegetation war das verunfallte Fahrzeug von der Bundesstraße aus nicht einsehbar.

Schwierige Suche endet dank technischer Unterstützung erfolgreich

Die Rettung der 85- und 86-jährigen Insassen, die den PKW nicht selbstständig verlassen konnten, wurde durch das verpflichtende E-Call-System ermöglicht. Trotz anfänglicher Ungenauigkeiten bei der GPS-Übermittlung konnten die Kräfte der Polizei und der Feuerwehr Buchholz das Versteck ausfindig machen.

Entscheidend waren hierbei dezente Unfallspuren an der Fahrbahnbegrenzung. Die Betroffenen erlitten lediglich leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung moderner Sicherheitssysteme, die insbesondere bei Unfällen ohne Augenzeugen lebensrettend sein können.