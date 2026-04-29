RLP: Vier Schwerverletzte bei Unfall – Zwei Kinder mit Hubschrauber in Spezialklinik

DERSCHEN/ALTENKIRCHEN – Bei Derschen im Landkreis Altenkirchen sind bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos vier Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierten die beiden Pkw gegen 7.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache.

Die 31-jährige Fahrerin des einen Autos musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit und in Krankenhaus gebracht werden. Ihre beiden fünf und neun Jahre alten Kinder wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen.

Sie sollen laut Polizei außer Lebensgefahr sein. Auch die 42-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Kreisstraße 109 zwischen Derschen und Friedewald musste für die Rettungsmaßnahmen und Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen Mittag war die Strecke wieder frei.