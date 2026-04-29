Trier: Geburt braucht Raum – Infostand für das Geburtshaus Trier

TRIER – Interessierte Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit sich über die Arbeit des Geburtshauses Trier zu informieren sowie viele Fragen zur teilweisen Schließung des Geburtshauses und die Zukunft dieser wichtigen Einrichtung zu stellen.

Unterstützt durch die Schwangerschaftsberatungsstellen der verschiedenen Träger in der Stadt Trier (Sozialdienst katholischer Frauen Trier, pro familia, Diakonisches Werk) und dem S.I.E./Frauennotruf in Trier, wurde die Bedeutung des Geburtshauses für Frauen und Familien in der Stadt Trier und der Region um Trier deutlich sichtbar.

Sozialdezernentin und Bürgermeisterin der Stadt Trier, Britta Weizenegger unterstrich mit ihrer Präsenz ebenfalls wie unverzichtbar das Geburtshaus für die Stadt Trier ist.

So wurde zum Beispiel die Frage gestellt, ob im Geburtshaus auch Kaiserschnitte durchgeführt werden, die von den anwesenden Betreiberinnen des Geburtshauses verneint wurde und die Gelegenheit nutzten ihre Arbeit zu erläutern.

Die Frage, ob ein Geburtshaus zu laut ist, konnte ebenfalls eindeutig mit „Nein“ beantwortet werden, fanden dort bisher lediglich 3 bis 6 Geburten im Monat statt, verteilt auf zwei Räume.

Auch das ein Geburtshaus keine Geburtsklinik ist, sondern ein völlig anderes Angebot darstellt und die Geburtsklinik nicht ersetzen kann. Für viele Frauen und werdenden Eltern ist das Geburtshaus eine lang gewünschte Alternative, die ihnen die Möglichkeit bietet zu wählen wo und wie sie ihr Kind zur Welt bringen möchten.

Die vielen interessierten Fragen haben bestätigt, dass die Aufklärungsarbeit am Infostand wichtig und richtig war, um eine breite Öffentlichkeit über den Wert eines Geburtshauses für Frauen und Familien zu erreichen.

Am Ende der gemeinsamen Veranstaltung herrschte Einigkeit, dass alle Beteiligten große Freude am gemeinsamen Tun hatten und weitere folgen sollten.

Beeindruckend war auch die Vielzahl von positiven Rückmeldungen und die Solidarität, die viele Besucher:innen des Infostandes zum Ausdruck gebracht haben.

Wenn Sie das Geburtshaus unterstützen möchten, können Sie das gerne unter

www.geburtshaus-trier.de/aktuelles

Bankverbindung:

Geburtshaus Trier e.V.

Bank: Sparkasse Trier

IBAN: DE78585501300001125434

BIC: TRISDE55XXX