Energiewende in Greimerath: Straßenbeleuchtung komplett auf LED umgerüstet

GREIMERATH. Die Ortsgemeinde Greimerath hat im Zuge der Energiewende sämtliche Straßenbeleuchtungen auf LED-Technik umgerüstet. Die Maßnahme ist vom Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie unterstützt worden.

Insgesamt sorgen 102 neue LED-Leuchten für eine energieeffiziente und umweltfreundliche Beleuchtung. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von knapp 50 Prozent der bisherigen Energiekosten. Durch die Umrüstung plant die Gemeinde ihre kommunalen Energie- und Klimaschutzziele zu erreichen.

Erster Beigeordneter Hans-Dieter Schramm betonte: „Die Einführung moderner LED-Technik in unserer Straßenbeleuchtung stärkt unsere kommunale Klimaschutzstrategie und erhöht durch eine optimierte Ausleuchtung die Sicherheit für Verkehrsteilnehmende.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Wir als Westenergie unterstützen als Partner die Kommunen bei der Umsetzung energieeffizienter Maßnahmen. Davon profitieren sowohl die Kommunen als auch die Umwelt.“ (Quelle: Westenergie AG)