VG Wittlich-Land: Neue Fahrzeuge, Ernennungen und Beförderungen bei den Feuerwehren

WITTLICH. Mehr als 800.000 Euro hat die Verbandsgemeinde Wittlich-Land in den vergangenen Monaten in Feuerwehrfahrzeuge investiert. So konnten nun insgesamt sechs Fahrzeuge offiziell in Dienst gestellt und an fünf Freiwillige Feuerwehren übergeben werden.

So wird in Meerfeld bereits seit dem vergangenen Jahr ein Kommandowagen zur Waldbranderkundung auf Ford Ranger Basis stationiert. In Arenrath steht nun ein „UTV“ (Utility Task Vehicle) zur Verfügung, das zu Einsätzen im bewaldeten bzw. unwegsamen Gelände herangezogen werden kann.

Die Feuerwehr Hetzerath erhielt ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 mit Waldbrand-Zusatzbeladung auf einem Iveco-Fahrgestell mit Magirus Aufbau. Darüber hinaus wurden bei den Feuerwehren Hetzerath, Landscheid und Laufeld die vorhandenen Kommandowagen durch junge Gebrauchtfahrzeuge auf Mercedes-Benz Vito-Basis mit Allrad-Antrieb ausgetauscht.

Im weiteren Verlauf des Abends wurden Florian Reis und Samuel May zu stellvertretenden Wehrführern der Feuerwehr Laufeld ernannt. Samuel May, der zum ersten Mal in ein Ehrenbeamtenverhältnis berufen wurde, legte zudem seinen Diensteid ab.

Die Leitung der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) wird künftig durch Julian Backendorf und seinen Stellvertreter Jens Leyendecker wahrgenommen. In feierlicher Runde beförderte Bürgermeister Manuel Follmann die beiden Führungskräfte zu Hauptbrandmeistern; es folgten die Ernennungen und die Ablegung der Diensteide.

Bürgermeister Manuel Follmann gratulierte allen Ehrenamtlichen zu ihren Ernennungen und Beförderungen und dankte ihnen für ihren Einsatz, insbesondere für die Übernahme solch verantwortungsvoller Führungsaufgaben.

Den Glückwünschen schloss sich Wehrleiter David Backendorf an, auch im Namen seiner beiden Stellvertreter. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land)