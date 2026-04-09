Luxemburg: Mutmaßlicher Drogendealer, Morddrohungen gegen Vater, Einbruch in Lokal

LUXEMBURG. Am heutigen Donnerstag meldet die Police Grand-Ducale u.a. die Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers sowie einen gewalttätigen Familienstreit.

Am Abend des 8.4.2026 wurde der Polizei in der Rue de la Fonderie im hauptstädtischen Bahnhofsviertel eine Person gemeldet, die etwas unter einer Absperrbarrikade versteckt hätte. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte mehrere Drogenkugeln an der gemeldeten Stelle sicherstellen. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Drogenverkäufer festgenommen und am Morgen des 9.4.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Ebenfalls am 8.4., gegen 22.00 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Elektroroller in der Rue Michel Rodange in Luxemburg gemeldet. Der Fahrer des Elektrorollers erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Ein Drogentest vor Ort beim Autofahrer verlief positiv. Daraufhin wurde ihm ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

Im Rahmen weiterer Überprüfungen wurde zudem festgestellt, dass die Höchstgeschwindigkeit des E-Tretrollers die gesetzliche maximale Höchstgeschwindigkeit überschritt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Elektroroller beschlagnahmt. Protokoll wurde erstellt.

Am Abend desselben Tages wurden der Familienstreitigkeiten in Soleuvre gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte die beiden implizierten Personen antreffen. Ersten Informationen zufolge kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Sohn seinem Vater gegenüber handgreiflich wurde und Morddrohungen aussprach. Das Opfer wurde zwecks Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und wird einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am Morgen des 8.4.2026 wurde ein Einbruch in ein Lokal in Luxembourg-Bonnevoie gemeldet, bei den ersten Informationen nach zwei Täter durch einschlagen eines Fensters ins Innere gelangten und mehrere Gegenstände sowie Bargeld entwendeten. Im Rahmen einer Fahndung konnte einer der Tatverdächtigen gestellt werden. Während der Amtshandlungen verhielt er sich den Beamten gegen durchgehend unkooperativ und verletzte drei Beamte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)