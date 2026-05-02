Eifelkreis: Jugendliche attackieren Mann vor Partyzelt auf Maifeier

HERSDORF. Am 1.5.2026, gegen ca. 1.45 Uhr, ist es bei der Maifeier auf dem Jakobsknopp (Hersdorf) zu einer Körperverletzung gekommen. Dabei haben mehrere unbekannte Jugendliche auf dem Vorplatz des Partyzeltes auf einen männlichen Geschädigten eingewirkt.

Dieser wurde anschließend durch den Rettungsdienst betreut und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Prüm verbracht. Warum es zu den Streitigkeiten gekommen ist, ist unklar. Die Jugendlichen sollen im Alter von 18-22 Jahren gewesen sein. Zumindest einer der Jugendlichen wird folgendermaßen beschrieben:

südländisches Erscheinungsbild

ca. 22 Jahre alt

dunkler Bart

dunkle Haare

Bei sachdienlichen Hinweisen zum Sachverhalt oder den Beschuldigten melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Prüm (Telefon: 06551-9420). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)