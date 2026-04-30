Region: Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt — Arbeitslosigkeit sinkt leicht

TRIER. Die aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt zeigt eine deutliche Frühjahrsbelebung. Insbesondere in der Grundsicherung ist ein Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen.

Gleichzeitig liegt das Niveau weiterhin über dem des Vorjahres, was die anhaltenden strukturellen Herausforderungen am Arbeitsmarkt widerspiegelt. Auffällig ist die zunehmende Dynamik: Die Bewegungen im Bereich von Zu- und Abgängen in der Arbeitslosenversicherung haben spürbar zugenommen. Dies deutet auf eine höhere Aktivität sowohl bei Einstellungen als auch bei Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen hin.

Im Zuge der fortschreitenden Transformation des Arbeitsmarktes wird immer deutlicher, dass gut qualifizierte Fachkräfte besonders profitieren. Die Grundlage hierfür wird bereits früh gelegt – insbesondere durch eine duale oder vergleichbare Ausbildung, die als entscheidender Erfolgsfaktor gilt.

Vor diesem Hintergrund engagieren sich die Akteure vor Ort gezielt für die Fachkräftesicherung. „Gemeinsam mit unseren kommunalen Partnern und den Kammern bieten wir mit der FUTURE eine Börse an, die junge Menschen von der ersten beruflichen Orientierung bis hin zum Abschluss eines Ausbildungsvertrages begleitet“, so Reinhilde Willems, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier.

Die Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse FUTURE findet am 8. und 9. Mai im Messepark in den Moselauen statt. Über 100 regionale Unternehmen präsentieren sich dort und bieten Einblicke in vielfältige Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Ziel der Veranstaltung ist es, Jugendliche und junge Erwachsene frühzeitig mit potenziellen Arbeitgebern zu vernetzen und ihnen konkrete Perspektiven für ihren beruflichen Einstieg aufzuzeigen.

Agentur für Arbeit Trier

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier (Stadt Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Landkreis Trier-Saarburg) im April 2026 gesunken. 13.463 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 498 Personen weniger (-4 Prozent) als im März, aber 299 Personen bzw. 2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,5 Prozent und lag mit 0,2 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,4 Prozent.

Die Unterbeschäftigung lag nach vorläufigen Angaben im April bei 16.508 Personen. Sie sank gegenüber dem Vormonat März (-652 Personen bzw. -3,8 Prozent) und sank verglichen mit April 2025 (-142 Personen bzw. -0,9 Prozent). Zur Unterbeschäftigung zählen neben den Arbeitslosen solche Personen, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie beispielsweise im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert werden.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 6.453 Personen (402 Personen weniger als im Vormonat, aber 412 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 7.010 Arbeitslose registriert (96 Personen weniger als im Vormonat und 113 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 52 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.716 Personen arbeitslos. Davon kamen 1.090 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 3.220 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 1.337 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 719 Stellen wurden im April neu gemeldet (138 weniger als im Vormonat und 295 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 4.570 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 534 (entspricht -5 Prozent) auf insgesamt 11.279. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 15.137 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 757 Personen weniger (-5 Prozent) als vor einem Jahr.

Die Regionen im Überblick

Stadt Trier

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Trier im April 2026 gesunken. 4.665 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 68 Personen weniger (-1 Prozent) als im März, aber 100 Personen bzw. 2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 7,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 7,4 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.657 Personen (12 Personen weniger als im Vormonat, aber 129 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 3.008 Arbeitslose registriert (56 Personen weniger als im Vormonat und 29 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 65 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 919 Personen arbeitslos. Davon kamen 322 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 994 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 336 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 239 Stellen wurden im April neu gemeldet (1 mehr als im Vormonat und 17 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe. Aktuell befanden sich damit 1.199 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 202 (entspricht -4 Prozent) auf insgesamt 4.848. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 6.349 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 268 Personen weniger (-4 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich im April 2026 gesunken. 2.652 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 281 Personen weniger (-10 Prozent) als im März, aber 107 Personen bzw. 4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,1 Prozent und lag mit 0,4 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,9 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.491 Personen (257 Personen weniger als im Vormonat, aber 93 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.161 Arbeitslose registriert (24 Personen weniger als im Vormonat, aber 14 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 44 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 552 Personen arbeitslos. Davon kamen 212 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 829 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 431 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 158 Stellen wurden im April neu gemeldet (42 weniger als im Vormonat, aber 17 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen Verarbeitendes Gewerbe, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Gastgewerbe, Baugewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 1.053 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 102 (entspricht -5 Prozent) auf insgesamt 1.925. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.654 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 137 Personen weniger (-5 Prozent) als vor einem Jahr.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Arbeitslosigkeit ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm im April 2026 gesunken. 1.873 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 46 Personen weniger (-2 Prozent) als im März, aber 72 Personen bzw. 4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,4 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 969 Personen (41 Personen weniger als im Vormonat, aber 62 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 904 Arbeitslose registriert (5 Personen weniger als im Vormonat, aber 10 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 48 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 397 Personen arbeitslos. Davon kamen 171 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 442 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 183 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 110 Stellen wurden im April neu gemeldet (7 weniger als im Vormonat und 2 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 798 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 91 (entspricht -6 Prozent) auf insgesamt 1.553. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.112 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 150 Personen weniger (-7 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Vulkaneifel

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Vulkaneifel im April 2026 gesunken. 1.466 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 74 Personen weniger (-5 Prozent) als im März und 45 Personen bzw. 3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,3 Prozent und lag mit 0,3 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,5 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 734 Personen (66 Personen weniger als im Vormonat und 6 Personen weniger als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 732 Arbeitslose registriert (8 Personen weniger als im Vormonat und 39 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 50 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 250 Personen arbeitslos. Davon kamen 115 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 329 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 133 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 75 Stellen wurden im April neu gemeldet (36 weniger als im Vormonat und 312 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 621 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 14 (entspricht -1 Prozent) auf insgesamt 1.028. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 1.382 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 31 Personen weniger (-2 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Trier-Saarburg

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Trier-Saarburg im April 2026 gesunken. 2.807 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 29 Personen weniger (-1 Prozent) als im März, aber 65 Personen bzw. 2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,4 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.602 Personen (26 Personen weniger als im Vormonat, aber 134 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.205 Arbeitslose registriert (3 Personen weniger als im Vormonat und 69 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 43 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 598 Personen arbeitslos. Davon kamen 270 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 626 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 254 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 137 Stellen wurden im April neu gemeldet (54 weniger als im Vormonat und 15 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, Verarbeitendes Gewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 899 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 125 (entspricht -6 Prozent) auf insgesamt 1.925. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.640 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 171 Personen weniger (-6 Prozent) als vor einem Jahr. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)