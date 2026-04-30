Saarland: Motorradfahrer (19) lebensgefährlich verletzt — PKW missachtet Vorfahrt

HOMBURG. Am Mittwoch, den 29.4.2026, ereignete sich gegen 20.30 Uhr auf der L118 (Robert-Bosch-Straße) zwischen Jägersburg und Homburg, in Höhe der Einmündung Steinbachstraße, ein Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten 19-jährigen Motorradfahrer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 21-jähriger PKW-Fahrer von der Steinbachstraße in die Robert-Bosch-Straße ein, ohne die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers zu beachten. Es kam zur Kollision zwischen Motorrad, Motorradfahrer und dem PKW, infolgedessen der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock. Am PKW sowie am Motorrad entstand Totalschaden.

Die L118 war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. vier Stunden voll gesperrt. Ein externer Unfallgutachter wurde beauftragt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu

setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)