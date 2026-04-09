Zewen: Bahnübergang wird am Wochenende voll gesperrt – Umleitung

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Bahnübergang mit Schranke; Symbolbild;Foto: dpa

ZEWEN. Autofahrer in Trier-Zewen müssen sich am kommenden Wochenende auf Einschränkungen einstellen: Wegen Fundament- und Gleisarbeiten der Deutschen Bahn wird der Bahnübergang in der Kantstraße am Samstag und Sonntag, 11. und 12. April 2026, in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Sperrung in Zewen wegen Arbeiten an der Weststrecke

Wie die Stadt mitteilt, nutzt die Deutsche Bahn die Sperrpause auf der Schienen-Weststrecke für weitere Arbeiten im Stadtteil Zewen. Konkret stehen Fundament- und Gleisarbeiten an.

Davon betroffen ist der Bahnübergang in der Kantstraße, der an beiden Tagen vollständig für den Verkehr gesperrt wird.

Umleitung über Fröbelstraße und Wasserbilliger Straße

Für den Autoverkehr wird eine Umleitung eingerichtet. Diese führt über die Fröbelstraße und die Wasserbilliger Straße.

Wer in Zewen unterwegs ist, sollte am Wochenende entsprechend mehr Zeit einplanen.

Fußgänger können weiter passieren

Für Fußgänger gibt es dagegen keine vollständige Sperrung: Der Bahnübergang kann nach Angaben der Stadt jederzeit passiert werden.

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