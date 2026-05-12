Genuss und Kultur am Fruchtmarkt: Saarburger „Monatsmoart“ geht in die zweite Runde

SAARBURG. Regionale Produkte, Live-Musik, Weinprobe und süße Highlights: Nach dem gelungenen Auftakt im April lädt der Saarburger Monatsmoart am Donnerstag, 21. Mai, erneut auf den historischen Fruchtmarkt ein. Von 15 bis 20 Uhr wird der Platz wieder zum Treffpunkt für Genuss, Kultur und geselliges Miteinander.

Saarburger Monatsmoart am 21. Mai auf dem Fruchtmarkt

Der Saarburger Monatsmoart geht in die nächste Runde: Am Donnerstag, 21. Mai, verwandelt sich der historische Fruchtmarkt von 15 bis 20 Uhr wieder in ein lebendiges Zentrum für regionale Produkte, Begegnung und Feierabendstimmung.

Nach dem erfolgreichen Start im April setzt die Stadt Saarburg das neue Marktkonzept fort. Es verbindet historische Markttradition mit einem modernen Erlebnisformat – und lädt nicht nur zum Einkaufen, sondern ausdrücklich auch zum Verweilen und Probieren ein.

Regionale Produkte: Brot, Käse, Honig, Obst und mehr

Auch im Mai präsentieren lokale Erzeugerinnen und Erzeuger wieder ein breites Angebot hochwertiger Waren.

Mit dabei sind unter anderem frisches Brot der Bäckerei Wagner, deftige Fleisch- und Wurstwaren sowie weitere Produkte vom Hofgut Serrig. Käsespezialitäten kommen vom Altfuchshof.

Für Natur- und Streuobstprodukte sorgt Wildling, außerdem gibt es Honig, frisches Obst und Gemüse vom Loricher Bauer.

Zimtschnecken und orientalische Süßigkeiten aus Trier

Auch Naschkatzen kommen beim Saarburger Monatsmoart auf ihre Kosten. Neben dem beliebten Zimtschnecken-Trailer dürfen sich Besucherinnen und Besucher diesmal auf orientalische Süßigkeiten von Mondlicht Sweets aus Trierfreuen.

Damit wächst das Angebot am Fruchtmarkt weiter – von herzhaft und regional bis süß und besonders.

Weinprobe und Live-Musik mit „Simply Two“

Für besondere Atmosphäre sorgt beim Mai-Termin auch das Rahmenprogramm. Das Weingut Herrenberg präsentiert seine Weine direkt am Stand und lädt zur Verkostung in entspannter Runde ein.

Musikalisch begleitet wird der Marktnachmittag vom Duo „Simply Two“, das mit Live-Musik für passende Stimmung auf dem Fruchtmarkt sorgt.

Stadtbürgermeister Reymann: „Echter Ort der Begegnung“

Stadtbürgermeister Andreas Reymann zeigt sich erfreut über die Wiederbelebung des historischen Marktplatzes.

„Es ist schön zu sehen, wie der historische Fruchtmarkt durch dieses Format wieder zu einem echten Ort der Begegnung wird. Wir laden alle Bürgerinnen, Bürger und Gäste ein, den Feierabend bei regionalen Köstlichkeiten und guter Musik in unserer Stadt zu genießen“, so Reymann.

Fruchtmarkt ab 12 Uhr für Verkehr gesperrt

Wichtig für Anlieger und Verkehrsteilnehmer: Um Aufbau und Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, wird der Fruchtmarkt am Veranstaltungstag bereits ab 12 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Die Stadt Saarburg dankt Anwohnerinnen, Anwohnern und umliegenden Geschäften für ihr Verständnis.