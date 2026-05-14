RLP: Auto prallt auf Kreisstraße gegen Baum – zwei Schwerverletzte (18 und 21)

Dunkelheit und nasse Fahrbahn, auf einer Straße in der Pfalz überschlägt sich ein Auto.

OBRIGHEIM. Bei einem Autounfall bei Obrigheim in der Pfalz (Landkreis Bad Dürkheim) sind eine 18-Jährige und ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden am Mittwochabend mit im Auto eines 19 Jahre alten Fahrers auf der K29 in Richtung Obersülzen unterwegs.

Auf nasser Fahrbahn sei der Wagen von der Straße abgekommen. Erst kollidierte das Auto den Angaben zufolge mit einem Leitpfosten, schließlich prallte es frontal gegen einen Baum. Der Wagen habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Die Feuerwehr befreite alle drei Insassen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Zur Unfallaufnahme war die K29 zwischenzeitlich gesperrt. Die Ursache für den Unfall werde weiter ermittelt. (Quelle: dpa)