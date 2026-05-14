Lack-Massaker in Idar-Oberstein: Wütender Serien-Täter zerkratzt 9(!!) Fahrzeuge

IDAR-OBERSTEIN- Ein Albtraum für jeden Autobesitzer in Idar-Oberstein! Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag schlug ein skrupelloser Vandalen-Täter eiskalt zu.

Wie die Polizei Trier mitteilt, hinterließe der Unbekannte in der Wasenstraße eine Spur der Verwüstung, die fassungslos macht. Neun Fahrzeuge wurden Opfer einer blinden Zerstörungswut, die die Anwohner in Angst und Schrecken versetzt!

Neunfaches Lack-Drama mit System

Der Täter ging dabei besonders heimtückisch vor. Mit einem spitzen Gegenstand bewaffnet, zog er tiefe Furchen in den glänzenden Lack der zwischen den Hausnummern 39 und 51 abgestellten Wagen. Ob purer Neid oder wahnsinniger Hass das Motiv war, ist völlig unklar. Die Geschädigten stehen vor den Ruinen ihrer Autoträume – der finanzielle Schaden dürfte immens sein!

Polizei jagt den Phantom-Rätzer

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bläst zur Jagd auf den Auto-Hasser. Doch noch fehlt jede heiße Spur vom Phantom aus der Wasenstraße. Wer hat verdächtige Geräusche gehört oder jemanden flüchten sehen? Jede Sekunde zählt, um diesen Wahnsinn zu stoppen, bevor noch mehr Autos dem spitzen Gegenstand zum Opfer fallen!