Interessante Torschützenwetten für die WM 2026

Von Donnerstag, dem 11. Juni, bis Sonntag, den 19. Juli, geht die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko sowie in den USA über die Bühne. Und suchen Sie frühzeitig nach klugen Strategien, finden Sie die besten WM 2026 Tipps für lukrative Torschützenmärkte exakt in diesem Bereich. Mehr noch, denn das auf 48 Teams erweiterte Teilnehmerfeld mischte die Karten völlig neu. Und das wiederum beeinflusst auch die Quoten für den „Goldenen Schuh“ massiv.

Das sind die aussichtsreichsten Anwärter auf den „Goldenen Schuh“

Geht es um den absoluten Topstürmer bzw. damit einhergehend den besten Torschützen bei der WM 2026, führt kein Weg an Kylian Mbappé vorbei. Der bei Real Madrid unter Vertrag stehende Franzose wird unter anderem bei Bet365 mit einer Quote von 7,00 als klarer Favorit gehandelt. Da der heute 27-Jährige in seinen bisherigen 14 WM-Spielen bereits 12 Treffer erzielte und Frankreich bei Großturnieren traditionell weit kommt, ist das auch nicht sonderlich überraschend.

Doch direkt dahinter lauert mit einer Quote von 8,00 Englands Harry Kane. Der Star des FC Bayern fungiert bei der Mannschaft mit dem höchsten Kaderwert des Turniers (1,62 Milliarden Euro) als ein sicherer Elfmeterschütze und hat somit exzellente Karten. Wenngleich Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni seine Einsatzzeiten in der Vorrunde dosieren könnte, darf man Lionel Messi gerade auch bei einer Quote von 13,00 nie abschreiben. Erling Haaland, der bei Bet365 mit 15,00 quotiert wird, bestreitet seine erste Weltmeisterschaft. Und trifft dort in der Gruppe I auf Frankreich und Senegal, was seine Torproduktion limitieren könnte.

Wertvolle Tipps und Strategien für Ihre Torschützenwetten für die WM 2026

Bei diesem neuen Turnierformat mit 48 Mannschaften in zwölf Vierergruppen reicht ein gutes Gespür allein auf keinen Fall aus. Denn anders als man auf den ersten Blick denken mag, verändern sich die Dynamiken mit diesem Teilnehmerfeld enorm. In diesem Kontext sollten Sie insbesondere diese Punkte bedenken:

Die Gruppenauslosung bringt auch deutliche Leistungsunterschiede mit sich. So trifft etwa Brasilien auf Haiti, und das macht etwa aus Chelseas João Pedro (Quote 34,00) einen absoluten Premium-Pick für Mehrfachpacks.

Seit der Einführung des VARs gibt es statistisch mehr Elfmeter. Akteure wie Kane oder Mbappé, welche bei ihren Mannschaften fest für Standards eingeteilt sind, weisen im Rennen um den Torschützentitel einen massiven Vorteil auf.

Kommt es zu gleichen Toranzahlen, entscheiden zunächst die Vorlagen und erst in zweiter Instanz die geringeren Spielminuten über den Sieg.

Das sind „Dark Horses“ mit einem riesigen Value

Abseits der hier bereits genannten Namen gibt es noch das eine oder andere „Dark Horse“, das einiges an Value mit sich bringt. Einer von ihnen ist Lamine Yamal, wobei der 18-Jährige aus heutiger Sicht mit einer Quote von 15,00 ins Rennen geht. Sie können davon ausgehen, dass der Flügelspieler des FC Barcelona im dominanten spanischen Ballbesitzsystem zu zahlreichen Abschlüssen kommen wird. Der „Goldene Schuh“ für Mikel Oyarzabal von Real Sociedad wäre hingegen bei Bet365 die Quote von 17,00 wert.

Und auch Luis Díaz hat nach seiner starken Bundesliga-Saison mit dem FC Bayern Chancen, da Kolumbien in einer Gruppe mit Usbekistan auf ein torreiches Spiel hoffen darf. Insofern sollten Sie die 34,00er-Quote im Auge behalten.