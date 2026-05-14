Buchmalerei, Dampfmaschinen und Taschenlampenführungen: Was Museen in Rheinland-Pfalz am Internationalen Museumstag für Familien, Kinder und Neugierige bereithalten.

MAINZ. Grauer Himmel, Regen – ideales Wetter für einen Museumsbesuch. Zum Internationalen Museumstag am Sonntag öffnen über 80 Museen, Gedenkstätten und Einrichtungen in Rheinland-Pfalz ihre Türen. Viele bieten freien Eintritt und spezielle Programme für Familien und Kinder.

Auf der Internetseite des Museumsverbands in Rheinland-Pfalz finden Interessierte eine Übersicht der teilnehmenden Häuser und Aktionen. Eine Filterfunktion erleichtert die Suche nach Museen in der Nähe. Einige Highlights:

Trier

In Trier beteiligen sich fünf Museen mit freiem Eintritt. Das Programm reicht von Römerzeit XXL und Mosaik-Werkstatt im Rheinischen Landesmuseum über Führungen und Mitmachangebote im Stadtmuseum Simeonstift bis hin zu Vorträgen, Workshops und Familienprogrammen im Museum am Dom, Karl-Marx-Haus und der Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek.

Kinder können dort von 11 bis 15 Uhr kreativ werden: Unter dem Motto «Löwen – Drachen – Einhörner: Buchmalerei im Mittelalter» gestalten sie Lesezeichen aus Pergament und tauchen spielerisch in die Welt der mittelalterlichen Buchkunst ein.

Im Karl-Marx-Haus erzählt die Kostümführung «Zwischen Champagner und Pfandhaus. Jenny von Westphalen über ihr Leben» mehrmals am Tag vom Alltag der Ehefrau von Karl Marx. Die etwa 30-minütige Führung bietet lebendige Einblicke in ihr Leben.

Koblenz

Auch in Koblenz laden mehrere Museen zu Führungen, Workshops und Mitmachaktionen ein. Mit dabei sind unter anderem das Mittelrhein-Museum, das DB Museum, das Mutter-Beethoven-Haus und das Rhein-Museum. Hier erfahren Besucher, wie eine Dampfmaschine funktioniert. Die Führung entführt in das Koblenz der 1820er Jahre, als die ersten Dampfschiffe den Rhein befuhren und das Leben am Fluss veränderten. Eine Modelldampfmaschine wird vorgeführt. Die etwa 60-minütige Führung ist kostenlos, es gelten die regulären Eintrittspreise.

Im Ludwig Museum Koblenz können Kreative von 14 bis 15.30 Uhr Pflanzen mit Tusche und Fineliner zeichnen. Ab 15 Uhr startet eine Taschenlampenführung durch die Ausstellung «Markéta Othová, Michael Bielický und Kamila B. Richter – The world through lenses, in pixels and digital fluidity».

Mainz

Besucherinnen und Besucher erwarten Druckaktionen im Gutenberg-Museum, Führungen im Landesmuseum Mainz, Angebote im Naturhistorischen Museum sowie Sonderprogramme im Dommuseum, Fastnachtsmuseum und Stadthistorischen Museum.

Im Landesmuseum Mainz führt die Handpuppe «Kelti» Kinder von vier bis sieben Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson zu ihren Lieblingsorten im Museum.

Warum das ZDF fast nicht nach Mainz gekommen wäre, erklärt Veit Scheller um 15 Uhr im Stadthistorischen Museum. Für den Vortrag wird um Anmeldung unter [email protected] gebeten.

Ludwigshafen und Speyer

In Speyer und Ludwigshafen beteiligen sich unter anderem das Historische Museum der Pfalz und das Museum Purrmann-Haus mit Führungen, Familienangeboten und kreativen Mitmachaktionen.

In der Friedrich-Schiller-Gedenkstätte im Schillerhaus Oggersheim dreht sich alles um «Wilhelm Tell», Schillers letztes vollendetes Theaterstück. Um 14 Uhr läuft der Animationsfilm «Wilhelm Tell», um 16 Uhr folgt eine türkischsprachige Lesung aus der Reihe «Dünya Çocuk Klasikleri» für Kinder ab etwa acht Jahren.

Im Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen können kleine Kunstdetektive bei einer Rallye das Museum erkunden. Kinder bedrucken Taschen, während Erwachsene an einer interaktiven Führung teilnehmen. Der Eintritt ist frei, kostenlose Tickets für die Führungen gibt es an der Kasse. (Quelle: dpa)