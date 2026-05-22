Mehrere Haftbefehle vollstreckt: Zielfahnder nehmen gesuchten Räuber fest

SAARWELLINGEN – Den saarländischen Strafverfolgungsbehörden ist ein bedeutender Fahndungserfolg gelungen. Am Nachmittag des 21.05.2026 konnten Ermittler einen 38-jährigen deutschen Staatsbürger in Saarwellingen festnehmen.

Gegen den Mann lagen seit Dezember vergangenen Jahres mehrere Haftbefehle vor. Er hatte sich den Behörden durch Flucht entzogen.

Vorwurf des schweren Raubdelikts an einer Seniorin

Der Festnahme ging eine intensive Suche der Landespolizeidirektion des Saarlandes voraus, die Anfang Mai intensiviert wurde. Die Ermittler werfen dem Mann unter anderem vor, im November 2025 eine 83-jährige Frau in Saarlouis beraubt zu haben. Bei dieser Tat erbeutete der Täter rund 2000 Euro Bargeld. Dem anschließenden Strafverfahren entzog sich der Beschuldigte gezielt durch ein Leben im Untergrund.

Kooperativer Einsatz führt zum schnellen Zugriff

Die akribische Arbeit der saarländischen Zielfahnder führte schließlich zum Erfolg. Den Beamten gelang es, den Aufenthaltsort des Gesuchten im Raum Saarwellingen präzise einzugrenzen. Am Donnerstagnachmittag erfolgte der gemeinsame Zugriff der Zielfahnder, des Wach- und Streifendienstes der PI Saarlouis sowie einer Operativen Einheit. Die Festnahme des Mannes verlief ohne Gegenwehr.

Untersuchungshaft in der JVA Saarbrücken angeordnet

Der 38-Jährige wurde noch am Tag seiner Festnahme dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt. Dieser setzte den bestehenden Untersuchungshaftbefehl umgehend in Vollzug. Beamte brachten den Festgenommenen im Anschluss direkt in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken, wo er nun auf seinen Prozess wartet.