Nichtraucheranteil in Rheinland-Pfalz steigt weiter leicht

BAD EMS – Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz sind Nichtraucher. Das geht aus Daten einer Mikrozensuserhebung hervor, die das Statistische Landesamt zum Weltnichtrauchertag veröffentlichte.

Demnach waren im vergangenen Jahr 82 Prozent der Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen im Alter ab 15 Jahren Nichtraucher.

Zwar lag ihr Anteil damit nur geringfügig höher als bei der vorherigen Erhebung im Jahr 2021 (81 Prozent) – gegenüber 2005 (74 Prozent) ist dies jedoch ein Plus von acht Prozentpunkten. Von allen Befragten gaben nach Angaben des Statistischen Landesamtes 60 Prozent an, noch nie geraucht zu haben. 22 Prozent waren nach eigenen Angaben ehemalige Raucher.

Etwa 5,4 Prozent der Befragten rauchten gelegentlich, rund 13 Prozent bezeichneten sich als regelmäßige Raucher. Im Schnitt fingen die Befragten mit 18,3 Jahren mit dem Rauchen an.

Unterschiede zwischen den Geschlechtern

Zwischen den Geschlechtern zeigten sich laut der Daten des Mikrozensus Unterschiede. Während sich bei den Frauen 85 Prozent als Nichtraucherinnen bezeichneten, belief sich die Quote bei den Männern nur auf 78 Prozent.

Die Daten basieren auf den Erstergebnissen des Mikrozensus 2025 – einer Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland ab 15 Jahren befragt wird.