Motorradunfälle bei Niederkail und Kinderbeuern: Drei Verletzte ins Krankenhaus

KINDERBEUERN/NIEDERKAIL. Die Polizei Wittlich meldet am heutigen Samstag zwei Motorradunfälle, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Am gestrigen Freitag befuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Belgien gegen 18.56 Uhr die Bundesstraße 49 von Kinderbeuern in Richtung Bengel. Hier kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und eines etwaigen Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stürzte samt seiner Sozia-Fahrerin in den Graben. Beide Personen wurden mittelschwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Gegen 20.22 Uhr am selben Abend befuhr eine 25-jährige Motorradfahrerin aus der VG Ramstein-Miesenbach einen Feldweg im Bereich der Kreisstraße 43 bei Niederkail. Hier kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in die Böschung. Die junge Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, das Motorrad wurde abgeschleppt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)