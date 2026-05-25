Polizei Wittlich meldet drei Motorradunfälle: Vier Personen verletzt

WILWERSCHEID/GROßLITTGEN/BETTENFELD. Drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden von Motorradfahrern ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich.

So befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen gegen 12.25 Uhr gemeinsam mit seiner 58-jährigen Soziusfahrerin die Kreisstraße 26 von Willwerscheid in Richtung Diefenbach. Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte in den gegenüberliegenden Straßengraben. Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Am selben Tag befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen gegen 18.00 Uhr die Kreisstraße 11 zwischen Eisenschmitt und Bettenfeld. Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Auch am 25.5. ereignete sich bereits ein Verkehrsunfall mit Personenschaden: Gegen 8.45 Uhr befuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer aus der VG Daun die Kreisstraße 34 zwischen Großlittgen und Himmerod. Hier kollidierte er mit einem querenden Reh, so dass er zu Boden stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Reh lief nach der Kollision weiter. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)