RLP: LKW-Anhänger brennt auf Standstreifen von Autobahn – zweistündige Sperrung

LAMBSHEIM. Am Morgen des 27.5.2026, gegen 4.45 Uhr, wurden die Autobahnpolizei Ludwigshafen-Ruchheim und die Feuerwehr über einen brennenden LKW-Anhänger auf der A61 in Fahrtrichtung Süden, zwischen den Autobahnkreuzen Frankenthal und Ludwigshafen, informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der LKW-Anhänger, der einer Spedition aus NRW gehört, bereits in Vollbrand auf dem Standstreifen.

Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Süden für zwei Stunden bis 6.45 Uhr gesperrt werden. Der LKW-Fahrer, 49 Jahre aus dem Landkreis Euskirchen, hatte ein technisches Problem an seinem Anhänger während der Fahrt bemerkt, konnte seinen LKW aber noch abkoppeln, bevor der Anhänger vollständig anfing zu brennen.

Ladung waren leere Fässer. Gesamtschaden wird auf ca. 20 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Vermutlich muss die Autobahn zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gesperrt werden, wenn die Überreste des Anhängers geborgen werden. (Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)