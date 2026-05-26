Region Trier: Seitenscheiben eingeschlagen – Wieder mehrere Diebstähle aus Autos

TRIER/HERMESKEIL – Wie die Polizei Trier mitteilt, schlugen unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 21. Mai, 20 Uhr, und Freitag, 22. Mai, 8 Uhr, die Seitenscheibe eines blauen Audi A3 „Im Naumborn“ in Hermeskeil ein und entwendeten Alkohol und eine Aktentasche.

In der Nacht von Freitag, 22. Mai, auf Samstag, 23. Mai, zwischen 23 und 7:29 Uhr, schlugen unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines grauen VW Touareg „Im Nonnenfeld“ in Trier ein und entwendeten zwei schwarze Werkzeugkoffer.

In derselben Nacht verschafften sich ebenso unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem weißen Dacia Dokker in der Saarstraße. Hier entwendeten sie ein Smartphone und Kleingeld.

Wer hat in einem dieser Fälle etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.