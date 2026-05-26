Aktion Probefahrt: Schulweg mit Bus oder Zug kostenlos üben

REGION TRIER – Bei der Aktion „Probefahrt“ ermöglicht der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) Kindern und ihren Familien, den neuen Schulweg bereits vor dem ersten Schultag in Ruhe kennenzulernen. Mit einem kostenlosen Probefahrt-Ticket. Und so funktioniert’s.

Von Juni bis Anfang August 2026 können die Familien von Schulwechslern an einem frei wählbaren Tag mit dem Probefahrt-Ticket des VRT kostenlos Bus oder Zug fahren – von zuhause zur Schule und wieder zurück. Ziel ist es, den Umgang mit dem ÖPNV frühzeitig zu üben und Sicherheit für den Schulalltag zu schaffen.

Kostenloses Ticket für die ganze Familie

Für die Probefahrt stellt der VRT ein kostenloses Ticket zur Verfügung. Dieses gilt für eine Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnort und Schule und kann von bis zu fünf Personen gemeinsam an einem angegebenen Wunschdatum zwischen 1. Juni und 9. August genutzt werden. Es kann ab sofort und noch bis 6. August 2026 auf der Internetseite des VRT unter www.vrt-info.de/probefahrt bestellt werden.

Familien haben durch die Aktion die Möglichkeit, den Weg zu Haltestellen kennenzulernen, das richtige Ein- und Aussteigen zu üben sowie Orientierung und Abläufe im Nahverkehr praktisch zu trainieren. Zugleich bietet sich die Gelegenheit, wichtige Verhaltensregeln wie respektvolles Miteinander, Sitzenbleiben während der Fahrt oder umsichtiges Verhalten im Bus gemeinsam mit den Kindern zu besprechen.

Der VRT bittet darum, bei der Planung darauf zu achten, dass in den Ferien teilweise ein anderer Fahrplan und etwas andere Fahrtzeiten gelten. Den jeweils aktuellen Fahrplan finden die Familien unter www.vrt-info.de/fahrplanauskunft