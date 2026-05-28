Gas-Alarm im Hunsrück: Häuser nach Baggerunfall evakuiert

GONDERSHAUSEN/HUNSRÜCK –Bei Baggerarbeiten ist im Hunsrückort Gondershausen eine Gasleitung beschädigt worden.

Feuerwehr und Polizei seien im Einsatz, teilten die Behörden mit. Nach ersten Schätzungen der Polizei mussten rund 20 Häuser in der Rhein-Mosel-Straße evakuiert werden. Im Gerätehaus der Feuerwehr wurde eine Anlaufstelle für Betroffene eingerichtet.

Die Einsatzkräfte baten darum, den Bereich weiträumig zu meiden und den Anweisungen von Feuerwehr und Polizei Folge zu leisten. Weitere Angaben zu möglichen Verletzten oder zur Dauer des Einsatzes lagen zunächst nicht vor.