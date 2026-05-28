Mann aus Region Trier nach Angriff auf Mallorca schwer verletzt – Familie bittet um Hilfe

PALMA/ TRIER. Dramatischer Fall am Ballermann mit direktem Bezug in die Region Trier: Ein 32-jähriger deutscher Tourist wurde auf Mallorca schwer verletzt. Nach Berichten spanischer Medien wurde der Mann in den frühen Montagmorgenstunden an der Playa de Palma mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Nach Informationen an unsere Redaktion lebt er im Kreis Trier-Saarburg und hat zwei Kinder.

Schwer verletzter Deutscher an der Playa de Palma

Ein Mann aus der Region Trier/Trier-Saarburg ist auf Mallorca nach einem mutmaßlichen Gewaltdelikt schwer verletzt worden. Nach Berichten spanischer Medien handelt es sich um einen 32-jährigen deutschen Touristen, der in den frühen Morgenstunden des Montags, 25. Mai, an der Playa de Palma mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert wurde.

Die spanische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Nach den bislang bekannt gewordenen Informationen wurde der Mann gegen 3.20 Uhr in einem Aparthotel in der Calle Trasimè entdeckt. Ermittler gehen davon aus, dass junge Mann aus der Region zuvor auf offener Straße Opfer eines gewaltsamen Übergriffs geworden sein könnte.

Familie startet Hilfsaufruf

Der Verletzte wurde den Berichten zufolge in die Klinik Palmaplanas gebracht. Die Familie des Geschädigten schildert die Lage als dramatisch. Nach ihren Angaben bestand zeitweise sogar akute Lebensgefahr. Zudem befürchtet sie hohe Behandlungskosten und zusätzliche Belastungen durch einen möglicherweise aufwendigen medizinischen Rücktransport.

Von Angehörigen wurde deswegen eine GoFundMe-Spendenkampagne eingerichtet, um in dieser Ausnahmesituation zu unterstützen.