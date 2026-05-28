Trier: Feuerwehren mit gemeinsamer Waldbrandübung am Samstag

TRIER – Die Berufsfeuerwehr Trier übt mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren aus Biewer, Pfalzel, Irsch und Stadtmitte am Samstag, 30. Mai, ab 9 Uhr, das Bekämpfen eines Waldbrandes im Wald zwischen Kernscheid und Brubach.

Insgesamt sind rund 14 Fahrzeuge und 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch Rauch wird zu sehen sein. Es handelt sich jedoch um eine Übung, von der keine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht. Schwerpunkt des simulierten Einsatzes, der bis zum Nachmittag dauern soll, ist die Wasserversorgung bei Wald- und Vegetationsbränden.

Die Gefahr eines Waldbrands ist bereits jetzt zu Sommerbeginn gegeben: So hat das Forstamt Trier jüngst auf die steigende Waldbrandgefahr infolge der anhaltenden Trockenheit rund um Trier und in der Region hingewiesen und die Bevölkerung um Achtsamkeit und Mithilfe gebeten.

Das Forstamt wies ebenso auf die gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, Forstämtern und sonstigen Einsatzkräften hin. Eine logistische Herausforderung bleibe die Verfügbarkeit und das Heranführen von Wasser in unwegsame Waldgebiete – genau das, was die Feuerwehr Trier am Samstag übt.