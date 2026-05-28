Hilflos neben Bahngleisen entdeckt: Seniorin nach 13 Stunden aus Notlage gerettet

RÖMERBERG – Eine Seniorin ist im Rhein-Pfalz-Kreis nach 13 Stunden aus einer Notlage gerettet worden, aus der sie sich nicht selbst befreien konnte.

Ein Triebfahrzeugführer habe die 82-Jährige am frühen Donnerstagmorgen in einem Grünstreifen neben Bahngleisen liegen sehen, teilte die Bundespolizei mit. Die Frau habe angegeben, dass sie am Mittwochnachmittag im Zug den Halt in Speyer verpasst habe.

Daher sei sie gegen 16.40 Uhr am Bahnhof Römerberg-Berghausen ausgestiegen – laut eigener Aussage mit dem Plan, entlang der Gleise zurück in Richtung Speyer zu laufen. «Hierbei fiel sie hinter den Bahnsteig in den Grünstreifen und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen oder auf sich aufmerksam machen», so die Polizei. Erst am Morgen sei die Frau dann von dem Lokführer entdeckt worden, der die Rettungskräfte informierte.

Als Rettungsdienst und Notarzt eintrafen, sei die 82-Jährige wach und ansprechbar gewesen. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.