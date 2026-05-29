Offizieller Spatenstich für neues Feuerwehrgerätehaus in Salmtal – Meilenstein für die Sicherheit

SALMTAL. Mit dem offiziellen Spatenstich am 28. Mai 2026 ist ein bedeutendes Infrastrukturprojekt für den Brand- und Katastrophenschutz in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land gestartet: In Salmtal entsteht ein neues Feuerwehrgerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Salmtal. Zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung, Feuerwehrwesen sowie den beteiligten Planungsbüros und Unternehmen nahmen an der Veranstaltung teil und setzten gemeinsam ein sichtbares Zeichen für die Zukunft des Ehrenamtes und der Gefahrenabwehr in der Region.

Notwendig wurde der Neubau infolge der schweren Flutkatastrophe im Juli 2021, bei der das bisherige Feuerwehrgerätehaus erheblich beschädigt wurde. Nach intensiver Prüfung stand fest, dass eine Sanierung des Bestandsgebäudes aus wirtschaftlichen Gründen und mit Blick auf die Hochwassergefährdung nicht mehr sinnvoll ist. Daher entschied sich die Verbandsgemeinde Wittlich-Land für einen vollständigen Neubau an anderer Stelle.

Bürgermeister Manuel Follmann bezeichnete den Spatenstich als wichtigen Meilenstein für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger: „Mit dem Neubau schaffen wir moderne und zukunftsfähige Rahmenbedingungen für unsere Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden. Gleichzeitig investieren wir nachhaltig in den Schutz und die Sicherheit der Menschen in unserer Verbandsgemeinde.“

Das neue Feuerwehrgerätehaus entsteht in Salmtal zentral und verkehrsgünstig gelegen im Zuge der Wittlicher Straße. Das derzeit noch unerschlossene Grundstück wird vollständig an die notwendige Infrastruktur angebunden. Geplant sind neue Zuund Abfahrten sowie die Erschließung an das Trink- und Abwassersystem und die Stromversorgung. Die Alarm- und Zufahrten werden über die L141 geregelt. Zusätzlich entsteht eine separate „Friedensausfahrt“ zur Straße „Salmaue“.

Errichtet wird ein modernes, ebenerdiges Feuerwehrgerätehaus mit insgesamt acht Fahrzeugstellplätzen, darunter auch Stellflächen für die Aufgaben des Kreises, Sozial- und Umkleideräumen sowie großzügigen Lagerflächen. Zudem findet auch die Feuerwehreinsatzzentrale und multifunktionale Stabsräume in dem Gebäude ihren Platz. Der eingeschossige Baukörper umfasst rund 1.300 Quadratmeter und gliedert sich architektonisch in zwei Bereiche: einen erhöhten Fahrzeughallenbereich mit Foliendach und Photovoltaikanlage sowie einen niedriger angeordneten Sozialtrakt mit extensiv begrüntem Flachdach. Ergänzt wird das Gebäude durch einen überdachten Waschplatz für Einsatzfahrzeuge, der gleichzeitig als Übungsfläche genutzt werden kann. Die Beheizung erfolgt über eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 8,18 Millionen Euro. Aus dem Wiederaufbaufonds wurden bereits Fördermittel in Höhe von schätzungsweise 5,43 Millionen Euro bewilligt. Weitere Zuschüsse des Landkreises sowie aus der Feuerschutzsteuer des Landes wurden in Aussicht gestellt.

Die Bedeutung des Neubaus unterstreichen auch die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Salmtal innerhalb der Verbandsgemeinde. Als Stützpunktfeuerwehr mit mehr als 80 Aktiven ist die Einheit für zehn Ortsgemeinden mit rund 11.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zuständig. Darüber hinaus übernimmt sie wichtige Aufgaben im Bereich des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung auf Teilabschnitten der Autobahnen A1 und A60, der B50neu sowie entlang der Bahnstrecke Wittlich-Sehlem. Auch bei Gefahrgutunfällen kommt die Feuerwehr Salmtal als Spezialeinheit zum Einsatz.

Ein besonderer Stellenwert kommt zudem der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) zu, die künftig ebenfalls im Neubau untergebracht wird. Von dort aus erfolgen die Führung und Koordination der Einsätze, Nachalarmierungen sowie weitere unterstützende Tätigkeiten für den gesamten Bereich der Verbandsgemeinde.

Mit dem offiziellen Spatenstich beginnt nun die sichtbare Umsetzung eines Projekts, das weit über ein reines Feuerwehrgebäude hinausgeht: Es ist eine Investition in Sicherheit, Ehrenamt und die Zukunftsfähigkeit des Brand- und Katastrophenschutzes in der Region. (Quelle: Verbandsgemeinde Wittlich-Land)