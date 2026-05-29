Region: Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich nahezu konstant – minimaler Anstieg

TRIER. Der Arbeitsmarkt in der Region bleibt weiter stabil. Gegenüber dem Vorjahr ist immer noch ein leichter Anstieg zu beobachten. Regional konzentriert sich das auf die Regionen Bernkastel-Wittlich und Trier Stadt. In der Summe wird es in Teilen von den anderen Regionen kompensiert.

Die Agentur für Arbeit Trier beobachtet einen Anstieg bei den jüngeren Arbeitslosen, sieht gerade hier jedoch Potenzial für Betriebe, die ausbilden. Nach Branchen ist ein Trend in der Gastronomie beim Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erkennen. Der Zugang der Arbeitslosen rekrutiert sich stärker aus Beschäftigung. Da die Nachfrage nach Arbeitskräften nach wie vor ungebrochen ist, bestünden hier Chancen für die Gewinnung von Arbeitskräften für die Unternehmen. Wer sich aktiv auf die Suche nach einem Arbeitsplatz macht, wird nach individuellem Bedarf durch Qualifizierung und Eingliederungshilfen unterstützt.

Agentur für Arbeit Trier

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier (Stadt Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Landkreis Trier-Saarburg) im Mai 2026 gesunken. 13.171 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 292 Personen weniger (-2 Prozent) als im April, aber 121 Personen bzw. 1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,4 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 4,4 Prozent.

Die Unterbeschäftigung lag nach vorläufigen Angaben im Mai bei 16.340 Personen. Sie sank gegenüber dem Vormonat April (-239 Personen bzw. -1,4 Prozent) und sank verglichen mit Mai 2025 (-105 Personen bzw. -0,6 Prozent). Zur Unterbeschäftigung zählen neben den Arbeitslosen solche Personen, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie beispielsweise im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert werden.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 6.329 Personen (124 Personen weniger als im Vormonat, aber 401 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 6.842 Arbeitslose registriert (168 Personen weniger als im Vormonat und 280 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 52 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.497 Personen arbeitslos. Davon kamen 981 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 2.773 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 985 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 705 Stellen wurden im Mai neu gemeldet (14 weniger als im Vormonat und 8 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 4.588 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 503 (entspricht -4 Prozent) auf insgesamt 11.180. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 15.039 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 686 Personen weniger (-4 Prozent) als vor einem Jahr.

Die Regionen im Überblick

Stadt Trier

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Trier im Mai 2026 gesunken. 4.610 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 55 Personen weniger (-1 Prozent) als im April, aber 73 Personen bzw. 2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 7,4 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 7,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.666 Personen (9 Personen mehr als im Vormonat und 191 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 2.944 Arbeitslose registriert (64 Personen weniger als im Vormonat und 118 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 64 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 818 Personen arbeitslos. Davon kamen 286 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 869 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 259 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 200 Stellen wurden im Mai neu gemeldet (39 weniger als im Vormonat und 3 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Verarbeitendes Gewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 1.154 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 202 (entspricht -4 Prozent) auf insgesamt 4.799. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 6.305 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 245 Personen weniger (-4 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich im Mai 2026 gesunken. 2.568 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 84 Personen weniger (-3 Prozent) als im April, aber 106 Personen bzw. 4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,8 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.430 Personen (61 Personen weniger als im Vormonat, aber 90 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.138 Arbeitslose registriert (23 Personen weniger als im Vormonat, aber 16 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 44 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 528 Personen arbeitslos. Davon kamen 219 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 614 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 262 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 192 Stellen wurden im Mai neu gemeldet (34 mehr als im Vormonat und 15 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen Verarbeitendes Gewerbe, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Baugewerbe, Gastgewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz. Aktuell befanden sich damit 1.081 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 104 (entspricht -5 Prozent) auf insgesamt 1.891. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.620 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 129 Personen weniger (-5 Prozent) als vor einem Jahr.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Arbeitslosigkeit ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm im Mai 2026 gesunken. 1.787 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 86 Personen weniger (-5 Prozent) als im April und 30 Personen bzw. 2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,3 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 3,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 936 Personen (33 Personen weniger als im Vormonat, aber 24 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 851 Arbeitslose registriert (53 Personen weniger als im Vormonat und 54 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 48 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 347 Personen arbeitslos. Davon kamen 135 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 430 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 161 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 94 Stellen wurden im Mai neu gemeldet (16 weniger als im Vormonat, aber genauso viele wie vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen Verarbeitendes Gewerbe, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 809 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 99 (entspricht -6 Prozent) auf insgesamt 1.527. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.075 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 154 Personen weniger (-7 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Vulkaneifel

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Vulkaneifel im Mai 2026 gesunken. 1.421 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 45 Personen weniger (-3 Prozent) als im April und 103 Personen bzw. 7 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,2 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,5 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 680 Personen (54 Personen weniger als im Vormonat und 67 Personen weniger als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 741 Arbeitslose registriert (9 Personen mehr als im Vormonat, aber 36 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 52 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 261 Personen arbeitslos. Davon kamen 101 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 305 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 99 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 86 Stellen wurden im Mai neu gemeldet (11 mehr als im Vormonat und 12 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, Gastgewerbe. Aktuell befanden sich damit 620 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 3 (entspricht 0,3 Prozent) auf insgesamt 1.037. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 1.403 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 10 Personen mehr (1 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Trier-Saarburg

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Trier-Saarburg im Mai 2026 gesunken. 2.785 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 22 Personen weniger (-1 Prozent) als im April, aber 75 Personen bzw. 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,4 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.617 Personen (15 Personen mehr als im Vormonat und 163 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.168 Arbeitslose registriert (37 Personen weniger als im Vormonat und 88 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 42 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 543 Personen arbeitslos. Davon kamen 240 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 555 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 204 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 133 Stellen wurden im Mai neu gemeldet (4 weniger als im Vormonat und 32 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, Verarbeitendes Gewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 924 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 102 (entspricht -5 Prozent) auf insgesamt 1.925. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.636 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 168 Personen weniger (-6 Prozent) als vor einem Jahr. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)