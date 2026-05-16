RLP: Unfall auf Autobahn – PKW zwischen Gliederzug und Schutzplanke eingeklemmt

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Symbolbild (KI)

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Am Freitag, 15.5.2026, kam es gegen 23.43 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Süden kurz hinter der Ahrtalbrücke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Gliederzug. Hierbei wurde der PKW zwischen dem Gliederzug und der äußeren Schutzplanke eingeklemmt.

Der 46-jährige Fahrzeugführer des PKWs musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Er wurde leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Neben der Freiwilligen Feuerwehr befand sich noch der Rettungsdienst, ein Notarzt, sowie die Polizeiautobahnstation Mendig vor Ort.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Koblenz für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)

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