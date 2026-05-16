RLP: Patientin randaliert in Krankenhaus – vier Personen erleiden Atemwegsreizungen durch Gas

0
Foto: Arne Dedert / dpa / Illustration

LAHNSTEIN. Am 15.5.2026 wurde um 21.30 Uhr durch eine Patientin des Krankenhauses Lahnstein ein größerer Einsatz der Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei ausgelöst. Die Patientin hat im Krankenhaus randaliert.

Hierdurch strömte aus bislang ungeklärter Ursache ein Gas aus, was zu Atemwegsreizungen von vier Personen führte. Die betreffende Station musste evakuiert werden. Die Personen wurden im einem anderen Raum im Krankenhaus selber untergebracht, da der Gasaustritt sehr lokal eingrenzbar auf eine Station war. Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften an. Messungen ergaben, dass kein ständiger Austritt des Gases stattfand, sondern dass es sich um einen kurzfristigen einmaligen Zwischenfall handelte.

Nach Lüftung und mehrmaligen Kontrollmessungen konnte Entwarnung gegeben werden. Die Patienten wurden anschließend wieder auf ihre Zimmer gebracht. Die Ostallee war für die Dauer des Einsatzes bis ca. 2.00 Uhr gesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.